La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.805 este miércoles, 14 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.14%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.91%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.44%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Conoce la cotización de este miércoles, 14 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.98%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este aumento se ha mantenido durante los últimos cuatro días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, así como de factores externos que han favorecido su valorización. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo o si se presentarán correcciones en el futuro.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.