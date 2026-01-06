En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.9626 este martes, 6 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 0.23%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.16%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.15%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.00%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera en el país. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.