Al cierre de mercados de este martes, 30 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.9816. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.04%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.44%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -11.31%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 4.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.02%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 30 de diciembre de 2025.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.