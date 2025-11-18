Al cierre de mercados de este martes, 18 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 18.3416. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.45%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.27%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.87%.

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 5.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.76%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su desempeño reciente.En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es un factor clave para la economía nacional.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.