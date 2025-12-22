Al cierre de mercados de este lunes, 22 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.9718. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.33%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una leve disminución del -0.09%, mientras que en el último año, su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -13.81% en su valor. Esta tendencia refleja un contexto económico desafiante para la moneda nacional.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 2.95%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que habría implicado una depreciación del Peso. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.