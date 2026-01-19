Al cierre de mercados de este lunes, 19 de enero de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.5788. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.3%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.98%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.42%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.96%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos siete días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere una recuperación en la confianza del mercado y una posible estabilización económica.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede verse afectada por factores externos, como cambios en las políticas económicas o fluctuaciones en los precios del petróleo. Un análisis más profundo es necesario para entender la sostenibilidad de esta alza en la cotización.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.