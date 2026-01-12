En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este lunes, 12 de enero de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.9109. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.26%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.47%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.93%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Conoce la cotización de este lunes, 12 de enero de 2026.

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.98%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera a corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 12 de enero de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.