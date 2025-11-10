En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso mexicano cerró a USD 18.377 este lunes, 10 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -0.44%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.64%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.45%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 8.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.97%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con el dólar. Este aumento se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional.Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, así como de factores externos que han favorecido su apreciación. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.