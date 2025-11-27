La cotización del peso mexicano cerró a USD 18.3426 este jueves, 27 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -0.05%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.23%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.04%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 5.37%, es menor que la volatilidad anual del 9.71%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en las políticas económicas o fluctuaciones en los mercados internacionales. Un análisis más profundo es necesario para determinar la sostenibilidad de esta mejora en la cotización.

