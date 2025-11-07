Al cierre de mercados de este viernes, 7 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 64.24. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.3%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.66%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 5.29%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 8.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.50%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al Peso dominicano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro cercano.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.