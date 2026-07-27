La cadena de hamburguesas más popular anuncia el cierre de locales y despedirá a numerosos empleados.

La industria de la comida rápida atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años. El aumento de los costos operativos, la inflación y el cambio en los hábitos de consumo obligan a las empresas a tomar decisiones drásticas para sostener su rentabilidad.

En este contexto, una de las cadenas de hamburguesas más populares de Estados Unidos confirmó el cierre definitivo de varios locales y anticipó una ola de despidos que ya genera preocupación entre trabajadores y especialistas del sector.

El cierre definitivo de la cadena de hamburguesas

Se trata de Five Guys, la reconocida cadena de hamburguesas premium, que confirmó el cierre permanente de cuatro restaurantes en California como parte de un proceso de reorganización para enfrentar un escenario económico cada vez más desafiante.

Durante años, Five Guys logró diferenciarse gracias a su propuesta de hamburguesas premium y se convirtió en una de las marcas más populares de Estados Unidos.

Según trascendió, la empresa evaluó el desempeño financiero de cada sucursal antes de avanzar con la medida. Aunque la empresa mantiene una fuerte presencia en distintos estados, la compañía reconoció que el contexto económico obligó a revisar la rentabilidad de algunos locales .

La decisión provocará una ola de despidos

Five Guys

El impacto más inmediato recaerá sobre los trabajadores. Según se ha estimado, alrededor de 55 empleados perderán sus puestos de trabajo tras el cierre de los restaurantes, incluyendo personal de cocina, atención al público, supervisores y encargados.

Hasta el momento, la empresa no confirmó si parte del personal será reubicado en otras sucursales ni informó detalles sobre eventuales programas de compensación o asistencia para los trabajadores afectados.

Por qué una cadena histórica tomó esta decisión

El caso de Five Guys refleja la situación que atraviesa buena parte de la industria de la comida rápida.

Entre los principales factores que impulsaron la reestructuración aparecen:

El aumento de los costos laborales.

El encarecimiento de los alimentos e insumos.

Mayores gastos logísticos y energéticos.

Consumidores más cautelosos al momento de gastar dinero.

Esta combinación redujo los márgenes de rentabilidad y llevó a muchas empresas a replantear su estructura operativa para sostener el negocio.

De un negocio familiar a una marca internacional

Five Guys nació en 1986, en Arlington, Virginia, como un emprendimiento familiar impulsado por Jerry y Janie Murrell junto a sus hijos.

Con el paso de los años, la empresa expandió su presencia por Estados Unidos y posteriormente llegó a distintos mercados internacionales .

Pese a ese crecimiento, el escenario económico actual demuestra que ni siquiera las marcas históricas están exentas de los efectos económicos y numerosas compañías están obligadas a cerrar locales para asegurar su continuidad.