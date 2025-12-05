El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 64.0 este viernes, 5 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del 1.11% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 2.48%, mientras que en el último año su variación ha sido del 3.56%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 14.21%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 10.64%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este aumento se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.Este comportamiento puede ser indicativo de una mejora en la economía local o de un aumento en la demanda de la moneda. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.