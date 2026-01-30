En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso dominicano cerró a USD 62.75 este viernes, 30 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.86%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.54%, mientras que en el último año su variación ha sido del 5.46%. Estos datos reflejan una evolución moderada en el valor de la moneda en el mercado.

Conoce la cotización de este viernes, 30 de enero de 2026.

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 13.54%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.92%.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. En este caso, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Peso dominicano podría estar en un camino de recuperación, lo que podría influir positivamente en el comercio y la inversión en el país.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 30 de enero de 2026.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.