La cotización del peso dominicano cerró a USD 62.67 este viernes, 23 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -0.13%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.14%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 2.68%.

Conoce la cotización de este viernes, 23 de enero de 2026.

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 2.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.78%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con días anteriores, lo que es un signo alentador para la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que cualquier cambio en el contexto económico podría afectar la estabilidad del Peso dominicano. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento, pero la volatilidad del mercado siempre puede influir en su comportamiento futuro.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.