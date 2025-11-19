Al cierre de mercados de este miércoles, 19 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 63.21. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.46%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.31%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 3.37%.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 7.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.52%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este aumento se ha mantenido durante los últimos cuatro días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta mejora se sostendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano.

Fuente: narrativas-us

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.