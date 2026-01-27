En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 62.72 este martes, 27 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 1.42% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio de aproximadamente 0.03%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 5.11%.

Conoce la cotización de este martes, 27 de enero de 2026.

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 12.09%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.91%.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. En este caso, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Peso dominicano podría estar en un camino de recuperación, lo que podría influir positivamente en el comercio y la inversión en el país.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 27 de enero de 2026.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.