Al cierre de mercados de este martes, 23 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 62.49. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.85%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -0.33%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 0.55%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 8.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.82%.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.