El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 63.25 este martes, 18 de noviembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -0.69% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -0.54%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 4.26% en su valor. Estos cambios reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas que afectan la moneda.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 8.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 10.57%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor en relación con otras divisas, lo que puede ser un signo de estabilidad económica.Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a lo largo del tiempo, ya que cambios en el mercado global o en la economía local podrían afectar su comportamiento. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso dominicano, pero se requiere cautela ante posibles fluctuaciones futuras.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.