La cotización del peso dominicano cerró a USD 63.4 este martes, 13 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.58%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.48%, mientras que en el último año su variación ha sido del 0.63%. Estos datos reflejan una ligera tendencia de estabilidad en el valor de la moneda en el mercado.

Conoce la cotización de este martes, 13 de enero de 2026.

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 5.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.80%.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y el poder adquisitivo de los ciudadanos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.