Al cierre de mercados de este lunes, 29 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 62.75. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.21%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.80%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 0.56%. Estos datos reflejan una tendencia moderada en la evolución del mercado de divisas para esta moneda.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 3.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.74%.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.