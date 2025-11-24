La cotización del peso dominicano cerró a USD 62.53 este lunes, 24 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -0.45%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.61%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 2.01% en su valor. Estos cambios reflejan la volatilidad y las tendencias del mercado en el contexto económico actual.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 6.88%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.50%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda local, lo que podría beneficiar a los importadores y mejorar la confianza en la economía.Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que un cambio repentino podría revertir los avances logrados. La estabilidad de la cotización dependerá de factores económicos internos y externos que podrían influir en su comportamiento futuro.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.