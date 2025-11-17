En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 63.62 este lunes, 17 de noviembre de 2025, cifra que refleja una alteración del -0.72% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -0.59%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 5.20%.

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 9.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.56%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.Este comportamiento indica una posible recuperación económica o una mayor confianza en la estabilidad del Peso dominicano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.