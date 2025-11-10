En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso dominicano cerró a USD 64.16 este lunes, 10 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.12%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.25%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 4.92%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad a corto plazo, a pesar de la fluctuación más significativa a largo plazo.

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 6.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.51%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con días anteriores, lo que es un signo alentador para la economía local.Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que cualquier cambio en el contexto económico podría afectar la estabilidad del Peso dominicano. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento, pero la volatilidad del mercado siempre puede influir en su comportamiento futuro.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.