En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este viernes, 30 de enero de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3672.47. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.11%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.80%, mientras que en el último año su variación ha sido del -11.39%, reflejando una tendencia a la depreciación de la moneda frente a otras divisas.

Conoce la cotización de este viernes, 30 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 33.79%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.19%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha registrado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía local.

La tendencia al alza en la cotización del Peso colombiano podría estar relacionada con factores como el aumento en las exportaciones o la inversión extranjera. Sin embargo, es importante monitorear esta situación para determinar si se mantendrá en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 30 de enero de 2026.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.