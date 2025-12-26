En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3716.95 este viernes, 26 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -1.03% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -2.46%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.66%.

Conoce la cotización de este viernes, 26 de diciembre de 2025.

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 7.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.96%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en relación con las jornadas anteriores. Este comportamiento sugiere que la moneda ha ganado fuerza frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de una mejora en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en el mercado internacional o políticas económicas. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.