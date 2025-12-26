En esta noticia
El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3716.95 este viernes, 26 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -1.03% en comparación con la cotización del día anterior.
En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -2.46%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.66%.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 7.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.96%.
La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en relación con las jornadas anteriores. Este comportamiento sugiere que la moneda ha ganado fuerza frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de una mejora en la economía local.
Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en el mercado internacional o políticas económicas. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro.
¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?
Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.