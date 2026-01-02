El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3769.47 este viernes, 2 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.04% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 2.03%, mientras que en el último año su variación ha sido del -10.62%.

Conoce la cotización de este viernes, 2 de enero de 2026.

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 6.56%, es menor que la volatilidad anual del 9.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este comportamiento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este incremento en la cotización puede ser un indicativo de una mayor confianza en la economía local, lo que podría atraer inversiones y mejorar la situación económica en general. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 2 de enero de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.