El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3689.47 este viernes, 16 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.08% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.65%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.51%.

Conoce la cotización de este viernes, 16 de enero de 2026.

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 6.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.84%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha registrado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía local.

La tendencia al alza en la cotización del Peso colombiano podría estar relacionada con factores como el aumento en las exportaciones o la inversión extranjera. Sin embargo, es importante monitorear esta situación para determinar si se mantendrá en el corto plazo.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.