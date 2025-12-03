La cotización del peso colombiano cerró a USD 3761.47 este miércoles, 3 de diciembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -1.48%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.35%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.87%, reflejando una depreciación significativa frente a otras divisas.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 16.36%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.34%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local.En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.