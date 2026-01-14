Al cierre de mercados de este miércoles, 14 de enero de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3684.37. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.26%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.83%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.98%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 6.31%, es menor que la volatilidad anual del 9.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. En este contexto, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría influir en las decisiones de inversión y en la percepción del mercado.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.