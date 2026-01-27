En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este martes, 27 de enero de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3650.22. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 3.3%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.62%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.51%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Conoce la cotización de este martes, 27 de enero de 2026.

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 31.51%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.07%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de fortalecimiento económico.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor importante a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que la moneda se mantiene en un rango constante.

En resumen, la tendencia positiva del Peso colombiano sugiere un ambiente económico favorable en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 27 de enero de 2026.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.