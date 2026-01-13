La cotización del peso colombiano cerró a USD 3626.93 este martes, 13 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -2.28%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -2.39%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -15.73%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 13.31%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 9.98%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere una recuperación en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía local.

A pesar de la tendencia al alza, es importante monitorear factores externos que puedan influir en la estabilidad del Peso colombiano en el futuro. La sostenibilidad de esta tendencia dependerá de la evolución de la economía global y de las políticas económicas internas.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.