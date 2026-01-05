En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3733.25 este lunes, 5 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -1.12% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.01%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.32%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 7.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.83%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado.

