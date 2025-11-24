En esta noticia
La cotización del peso colombiano cerró a USD 3800.47 este lunes, 24 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -0.06%.
En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 2.26%, mientras que en el último año su variación ha sido de -6.63%, reflejando una tendencia a la depreciación frente a otras divisas.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 8.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.12%.
La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local.En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado.
¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?
Aquellos individuos que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.