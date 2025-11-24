En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso colombiano cerró a USD 3800.47 este lunes, 24 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -0.06%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 2.26%, mientras que en el último año su variación ha sido de -6.63%, reflejando una tendencia a la depreciación frente a otras divisas.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 8.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.12%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local.En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado.

Fuente: narrativas-us

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.