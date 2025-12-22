La cotización del peso colombiano cerró a USD 3786.55 este lunes, 22 de diciembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.49%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -2.08%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.67%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana es del 9.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.91%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere una recuperación en la confianza del mercado y un posible fortalecimiento de la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de factores económicos y políticos que podrían influir en el futuro. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo.

