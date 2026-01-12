El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3710.97 este lunes, 12 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.07% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.03%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.64%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Conoce la cotización de este lunes, 12 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 8.36%, es menor que la volatilidad anual del 9.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere una recuperación en la confianza del mercado y un posible fortalecimiento de la economía local.

A pesar de la tendencia al alza, es importante monitorear factores externos que puedan influir en la estabilidad del Peso colombiano en el futuro. La sostenibilidad de esta tendencia dependerá de la evolución de la economía global y de las políticas económicas internas.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 12 de enero de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.