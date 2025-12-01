En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso colombiano cerró a USD 3809.72 este lunes, 1 de diciembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 2%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.96%, mientras que en el último año su variación ha sido de -8.03%, reflejando una depreciación significativa frente a otras divisas.

Fuente: narrativas-us

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 17.64%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 10.29%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de fortalecimiento económico.En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. En este contexto, la tendencia actual sugiere un ambiente favorable para la moneda, lo que podría atraer inversiones y mejorar la confianza en la economía local.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.