La cotización del peso colombiano cerró a USD 3707.5 este jueves, 8 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -1.12%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.76%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.82%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 11.13%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 9.89%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.