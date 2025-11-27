En esta noticia
El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3739.47 este jueves, 27 de noviembre de 2025, cifra que refleja una alteración del 0.08% en comparación con la cotización del día anterior.
En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.59%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.29%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.
La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 11.17%, es mayor que la volatilidad anual del 10.19%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.
La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de fortalecimiento económico.En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. En este contexto, la tendencia actual sugiere un ambiente favorable para la moneda, lo que podría atraer inversiones y mejorar la confianza en la economía local.
¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?
Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.
Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.