La cotización del peso colombiano cerró a USD 3757.97 este jueves, 20 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 1.12%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un leve aumento del 0.07%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.95%.

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 9.23%, es menor que la volatilidad anual del 10.14%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en los días consecutivos anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local.En contraste, si el dato de 1 fuera negativo, la tendencia sería a la baja, sugiriendo que el Peso colombiano ha perdido valor en comparación con días pasados. En este contexto, es importante monitorear los factores económicos que podrían estar influyendo en esta fluctuación.La tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano, lo que podría ser favorable para las importaciones y la inversión extranjera.

