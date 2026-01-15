En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3689.47 este jueves, 15 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.45% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.69%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.11%.

Conoce la cotización de este jueves, 15 de enero de 2026.

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 6.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.86%.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. En este contexto, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría influir en las decisiones de inversión y en la percepción del mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 15 de enero de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.