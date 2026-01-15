En esta noticia
El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3689.47 este jueves, 15 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.45% en comparación con la cotización del día anterior.
En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.69%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.11%.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 6.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.86%.
La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local.
En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. En este contexto, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría influir en las decisiones de inversión y en la percepción del mercado.
¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?
Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.