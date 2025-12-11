Al cierre de mercados de este jueves, 11 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3791.72. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -1.28%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.13%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.88%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 9.94%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.25%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este comportamiento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.Este incremento en la cotización puede ser un indicativo de una mayor confianza en la economía local, lo que podría atraer inversiones y mejorar la situación económica en general. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.