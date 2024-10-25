En esta noticia ¿Cuáles son las noticias del día en los mercados hoy 25 de octubre?

Las noticias y proyecciones de los mercados se van actualizando día a día a medida que las principales compañías hacen sus apuestas y ponen sus mejores herramientas sobre la mesa.

Este viernes 25 de octubre se ve atravesado principalmente por Tesla, Apple y los futuros de las acciones estadounidenses. ¿Cómo abrió Wall Street?

Las acciones de Tesla bajan un poco después del mejor día de la década

Las acciones de Tesla están retrocediendo un 2% después de una ganancia del 22% durante la jornada de ayer, su mejor día desde mayo de 2013.

Las acciones de Tesla subieron el jueves tras su gran informe de ganancias, que presentó una ganancia neta mejor de lo esperado en el tercer trimestre de USD 2,170 millones y mejores márgenes de ganancia.

Apple regresa al top 5 en ventas de smartphones en China

El nuevo iPhone 16 ayudó a Apple a regresar a los top 5 de las ventas de teléfonos inteligentes en China, según datos de International Data Corporation.

El informe mostró que Apple tuvo una participación del 15,6% en el mercado chino de teléfonos en el tercer trimestre, lo que lo convierte en el segundo más vendido del período, a pesar de estar por debajo de su participación de mercado del 16,1% en el tercer trimestre del año pasado.

Los futuros de las acciones estadounidenses terminan la semana a la baja

Luego de que las acciones cayeron gran parte de la semana, los futuros de las acciones estadounidenses suben poco a poco este viernes, incluido un aumento del 0,2% en el Promedio Industrial Dow Jones, que se encuentra en una racha de cuatro días de pérdidas.

Los futuros de acciones del S&P 500 y el Nasdaq también están recuperándose ligeramente. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de referencia a 10 años son ligeramente más bajos, rondando el 4,2%.