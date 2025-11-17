En la apertura de mercados de este lunes, 17 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.76 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.09%, mientras que en el último año su variación ha sido del -4.88%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en el mercado.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.30%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1, lo que indica que ha experimentado un aumento en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado frente a otras divisas.

La tendencia positiva de la Libra esterlina podría estar impulsada por factores económicos favorables, como un aumento en la confianza del consumidor o datos económicos sólidos que respaldan su valorización. Sin embargo, es importante monitorear cómo se desarrollan las condiciones del mercado en los próximos días.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos

Compara las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.

Evite cambiar grandes cantidades de dinero en lugares turísticos o aeropuertos.

Considere cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.

Investiga y compara las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.

