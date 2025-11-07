La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7599 este viernes, 7 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.17%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.18%, mientras que en el último año su variación ha sido del -4.60%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en el mercado.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 7.49%, es mayor que la volatilidad anual del 7.09%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días. Este aumento se refleja en un dato de -1 que es positivo, lo que indica un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.Este comportamiento sugiere que los inversores tienen confianza en la economía británica, lo que podría estar impulsando la demanda de la Libra esterlina. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en los próximos días.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.