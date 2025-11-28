En esta noticia
Al cierre de mercados de este viernes, 28 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7549. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.05%.
En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -1.07%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.95%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.76%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.06%.
La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de factores económicos y políticos que puedan influir en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro.
¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?
Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.
Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.