Al cierre de mercados de este viernes, 28 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7549. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.05%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -1.07%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.95%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.76%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.06%.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de factores económicos y políticos que puedan influir en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro.

Fuente: narrativas-us

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.