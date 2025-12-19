Al cierre de mercados de este viernes, 19 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7469. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.05%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.03%, mientras que en el último año su variación ha sido del -6.14%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.29%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este comportamiento indica que los inversores tienen confianza en la economía británica, lo que podría llevar a un mayor interés en la Libra esterlina en el futuro. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene a largo plazo.

