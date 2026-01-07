En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7426 este miércoles, 7 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.26%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio de 0.05%, mientras que en el último año su variación ha sido de -4.24%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Conoce la cotización de este miércoles, 7 de enero de 2026.

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.31%, es menor que la volatilidad anual del 6.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Este comportamiento alcista puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía británica, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera. Sin embargo, es importante monitorear los factores económicos que podrían influir en esta tendencia a corto plazo.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.