El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.749 este miércoles, 3 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -1.03% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.83%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.52%.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 6.47%, es menor que la volatilidad anual del 7.09%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de factores económicos y políticos que puedan influir en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro.

Fuente: narrativas-us

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.