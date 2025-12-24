El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7407 este miércoles, 24 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del 0.12% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.92%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.58%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 5.12%, es menor que la volatilidad anual del 6.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor.

En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el reciente incremento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos o políticos que han mejorado la confianza en la moneda.

El análisis de esta tendencia sugiere que la Libra esterlina podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones actuales en el mercado.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.