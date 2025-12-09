En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7517 este martes, 9 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del 0.13% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.37%, mientras que en el último año su variación ha sido del -6.84%.

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 6.7281%, es menor que la volatilidad anual del 6.9196%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es positivo. En comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento constante en su valor durante los últimos dos días.Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o una mayor confianza de los inversores.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.